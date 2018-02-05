Neto'yla çarpışan Godin'in dişi kırıldı

La Liga'da haftaya ilginç bir olay damgasını vurdu. Atletico Madrid ile Valencia ligin 22. haftasında karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Godin'in yaşadığı sakatlık görenleri hayrete düşürdü.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

İkinci yarının başlarında bir yan top için ileri çıkan Godin, ortaya yükselirken kaleci Neto ile çarpıştı. Tecrübeli oyuncu bir anda yere yığıldı. Uruguaylı'nın bir dişinin Neto'nun kolunda kaldığı görülürken Godin kanlar içinde yerde kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Hakemin doktoru çağırmasıyla tecrübeli oyuncuya müdahalede bulunuldu. Bu anı görenler ise ilk etapta ne olduğunu anlayamadı. Oyuna devam edemeyen deneyimli isim dakikalar 52'yi gösterdiğinde yerini Juanfran'a bıraktı.

Maç sonrasında ise Godin'in dişinin Neto'nun kolunda kaldığı o anlar objektiflere yansıdı.