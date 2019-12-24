Neuer: Bir gün başka ülkede oynamak istiyorum

Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer, kulüpteki geleceği ve yeni hocası ile ilgili konuştu.

Neuer, Bayern'de oynamaya devam edip kariyerini Almanya'da tamamlamasının muhtemel olmasına rağmen ülke dışına da çıkabileceğinin sinyallerini verdi.

"FARKLI BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTERİM"

Başarılı kaleci açıklamasında, "Almanya'da kariyerimi bitireceğimi de açıklamadım, Bayern'den ayrılacağımı da açıklamadım. Başka bir ülkede oynamayı bir gün istiyorum ama bu ayrılmak istiyorum anlamına gelmez. Farklı bir deneyimi belki bir gün isterim. Burada şu anda kendimi çok iyi hissediyorum." sözlerini kullandı.

Neuer Bayern'in yeni hocası Hansi Flick ile ilgili görüşlerini aktardığı açıklamasında, "İlk teknik direktörlük deneyimi olabilir ancak Flick çok tecrübeli bir futbol adamı. Onunla çok iyi işler yapacağımızdan eminim" sözlerini kullandı.

2011 yılından bu yana Bayern'de forma giyen Alman Milli kaleci bu sezon 26 maçta oynadı ve 22 golü kalesinde gördü.