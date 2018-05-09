Neuer, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Neuer, Dünya Kupası'nda da olmayabilir. Eylül ayında geçirdiği ameliyattan bu yana resmi bir maça çıkmayan Bayern Münih'li Manuel Neuer, Dünya Kupası'nı da kaçırabilir.

Organizasyonun başlamasına 6 haftadan az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Alman kaleci sahalara dönüşü ile ilgili bir tarih vermekten kaçındı.

UZUN SÜREDİR SAHALARDAN UZAK

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Neuer, "Takımım ve Almanya Milli Takımı adına doğru kararı vermeliyim. Bu konuda telaş yapmak bize yardımcı olmaz. Her gün daha iyi olmaya ve formumu yakalamaya çalışıyorum. Bundan sonra doğru adımlar atarak bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu çalışmaların ne kadar yeterli olduğunu daha sonra göreceğiz" dedi.

Manuel Neuer'in 2017 yılında Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sol ayağında bir kırık meydan gelmişti. Sezon başında takıma katılan 32 yaşındaki oyuncu daha sonra aynı bölgeden 2 sakatlık daha yaşamıştı.