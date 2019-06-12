Neuer gol yememe rekoru kırdı

Dün gece EURO 2020 Elemeleri kapsamında Almanya'nın Estonya'yı 8-0 mağlup ettiği maçta Manuel Neuer, milli takım formasıyla en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı.

Milli Takım forması ile 88. maçına çıkan Neuer, 37 maçta kalesini gole kapatarak Sepp Maier'ın 1979 yılında elde ettiği rekorun yeni sahibi oldu.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Neuer, "Son iki maçta gösterdiğimiz performanstan ötürü gurur duyabiliriz. Erken gol önemliydi. Çalışmaya devam etmek ve 2020 yazına hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya, EURO 2020 Elemeleri'nde Kuzey İrlanda, Hollanda, Beyaz Rusya ve Estonya ile birlikte C Grubu'nda mücadele ediyor.

1 maçı eksik bir şekilde Kuzey İrlanda'nın ardından ikinci sırada yer alan Almanya, gruptaki bir sonraki maçını 6 Eylül'de Hollanda ile oynayacak.