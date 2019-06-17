Neustadter: Abdullah Avcı beni istiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Neustadter'le masaya oturacak.

3 sezon Fenerbahçe'de oynayan ve kontratı biten Rus futbolcu, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞECEĞİZ"

Neustadter, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kendisiyle çalışmak istediğini ifade etti.

Beşiktaş'la birkaç gün içinde görüşeceklerini belirtren deneyimli futbolcu şöyle konuştu: "Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim.

Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur"