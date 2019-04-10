Neustadter, Başakşehir'e imza atacak

Fenerbahçe gelecek sezon için birçok isimle yollarını ayıracak.

Her bölgede alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Ersun Yanal, sözleşmesi bitecek oyuncuların bir kısmını takımda tutmayacak.

ROMAN, BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR

Sözleşmesi haziranda bitecek olan Rus futbolcu Roman Neustadter, sarı-lacivertli ekibin gelecek planlarında yer almıyor.

Daha önce iki tarafın yeni kontrat konusunda yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine de 31 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

İstanbul'da mutlu olan Roman'ın yaz transfer döneminde serbest oyuncu olarak Başakşehir'e imza atacağı öğrenildi. Ligi ilk 2'de bitirme ihtimali yüksek olan lider Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da Roman'ın tercih sebeplerinden birisi.