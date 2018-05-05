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Neustadter, Dünya Kupası'nda olacak

Roman Neustadter’e Rusya Milli Takımı’ndan da güzel haberler geldi. Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Neustadter, Dünya Kupası'nda olacak

2018 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken, ülkeler kadrolarını şekillendirmeye başladı. Özellikle ev sahibi Rusya’nın kadrosunda önemli kararlar geliyor.

Rusya teknik direktörü Stanislav Cherchesov, 23 kişilik nihai kadrosuyla alakalı kararlarını verdi. Fenerbahçe’de bu sezon düzenli forma giyip, başarılı bir görüntü çizen Roman Neustadter, milli takım yetkililerinden de tam not aldı.

Savunma hattını şekillendirdiği belirtilen Stanislav Cherchesov’un Neustadter’i 23 kişilik kesin kadroya alacağı duyuruldu. Tecrübeli stoperin as kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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