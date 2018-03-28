Neustadter: F.Bahçe'de kalacağım

Neustadter, Fenerbahçe'yle sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını ifade etti.

"SÖZLEŞMEM VAR KALACAĞIM"

Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, "Düzenli olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şayet yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Sözleşme yapmazlarsa o zaman Rusya'yı düşünebilirim" sözlerini sarf etti.

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, geçtiğimiz sezon Kjaer'in arkasında yedek kalmıştı. Aykut Kocaman'la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran'da bitiyor.