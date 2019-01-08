Neustadter: Gerçek F.Bahçe'yi göstereceğiz

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Roman Neustadter, sarı-lacivertli takımın Antalya'daki kampında basın toplantısı düzenledi.

İlk yarıyı değerlendiren Neustadter, "Takım halinde çok çalışıyoruz. Kötü bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz. Amacımız bu." ifadelerini kullandı.

"TAKIM HALİNDE KAZANIP, KAYBEDİYORUZ"

Neustadter şunları söyledi: "Kendi performansımı yargılamak istemiyorum. Sadece bana bağlı bir durum değil. Takım halinde oynuyoruz. Takım halinde kazanıp, takım halinde kaybediyoruz. İlk yarıda kötü bir görüntü sergiledik. Skorlar da bunu gösteriyor zaten. Şu anda futbola dair her şeyi çalışıyoruz. Hocanın istedikleri kafamızda tamamen yerleşince istediklerimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"Her gün çok çalışıyorum. Ben bir takım oyuncusuyum. Saha içinde kalmak istiyorum. Performansımla hocamı zorlamak istiyorum, formamı kaptırmak istemiyorum."

"Her hoca farklıdır. Her hocanın farklı felsefesi vardır. Şu ana kadar gördüğüm, Ersun Yanal'ın hep pozitif bir düşünce tarzı var. Onun görmek istediğim takım, birbiri için mücadele eden oyunculardan kurulu bir takım. Kadro dışı kalan arkadaşlarımızın geri dönmesinden dolayı mutluyuz. Onların kalitelerini ve takıma sağlayacakları katkıyı biliyoruz"

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