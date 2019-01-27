Neustadter: Hayalim Bundesliga'ya dönmek

Fenerbahçeli Roman Neustadter, Alman basınına özel bir röportaj verdi.

Düşme potasında yer alan takımının durumunu değerlendiren deniyimli savunma oyuncusu “Ligdeki durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi çok yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim” dedi.

Problemin ne olduğu ve bundan sonra olacaklara dair değerlendirmede de bulunan Neustadter şunları söyledi: “Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Ancak bu şansları kullanamadık, bu fırsatları lehimize çeviremedik, bunun tersi durumla karşı karşıya kaldık. Şu an için kendimize güvenimiz yok ve keyfimiz kaçmış durumda. Ama bir an önce yukarı çıkmamız gerekiyor.”

Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci gibi daha önce Bundesliga’da oynamış oyuncular olduğunu vurgulayan Neustadter, “Birlikte dışarı çıkıyoruz. Restorana gidiyoruz. Akşam sinemaya gidiyoruz. Gladbach ya da Gelsenkirchen ile kıyaslarsan İstanbul milyonların olduğu bir metropol. Bir gün tekrar Bundesliga’da oynamak hayalim. Hangi takım olduğu önemli değil, her şeye açığım” dedi.