Neustadter: Ligde kalacağız

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'de futbolcular birbirlerinden farklı açıklamalarda bulunuyor.

KÜMEDE KALACAĞIZ

Alman basınına konuşan Roman Neustadter, “Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye’de maçlar Almanya’ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYA GELDİM

Yeni transfer Moses ise, Rus stoperden tamamen farklı şeyler söyledi.

Şampiyonluk yaşamak için sarı-lacivertli ekibe geldiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamaya geldim. Başka teklifler de vardı ama Fenerbahçe daha çok istedi. İyi durumdayım, sadece maç eksiğim var. Kısa sürede eski formuma döneceğim" dedi

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO