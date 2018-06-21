Neustadter: Rusya, Dünya Kupası'nı kazanabilir

Fenerbahçe formasıyla sezonu tamamlayan ancak Rusya'nın Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamayan Roman Neustadter, ülkesi Rusya'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans hakkında konuştu.

RUSYA'NIN FUTBOLU HEYECAN VERİYOR

Dünya Kupası'nda 2'de 2 ile başlayan Rusya hakkında konuşan Roman Neustadter, ''Bu takımı görünce çok heyecanlanıyorum. Kazanmayı hak eden bir takım. Çok iyi futbol oynuyoruz ve bunu beni hiç şaşırtmadı. Çok iyi bir takım olduğunu hep söylüyordum. Bizim en büyük artımız takım olmak. Bir starımız yok ama çok iyi bir takımız. Sadece iki maç oynandı ama diğer takımların da nasıl oynadığı ortada. Ruslar gerçekten çok iyi başladı. Ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Önce Uruguay maçına odaklanacağız. Sonra ise ne kadar ileriye gidebiliriz ona bakacağız. Diğer takımlar Rusya'nın ne kadar iyi oynadığını görüp çekiniyorlardır. Farklı bir takımın şampiyon olmasını istiyorum. Bu takım Rusya olabilir. '' sözlerini kullandı.