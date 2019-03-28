Neustadter, Skrtel ve Şener'in anlaştığı takımlar

Fenerbahçe'de sezon sonu birçok isimle yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında ise Neustadter, Skrtel ve Şener geliyor.

Mayıs 2019'da sözleşmesi bitecek olan üç ismin de şimdiden takım buldukları öğrenildi.

ŞENER G.SARAY'LA PRENSİPTE ANLAŞTI

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a gitmek istemeyen Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile prensipte anlaştığı belirtildi.

SKRTEL PARMA'YLA GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli stoperi Skrtel ise, kariyerine Serie A'da devam edecek. 34 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Parma takımıyla görüşüyor.

NEUSTADTER BAŞAKŞEHİR'E

Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Neustadter ise Türkiye'de kalacak. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Rus futbolcunun sezon biter bitmez İstanbul ekibiyle anlaşması bekleniyor.