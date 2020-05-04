Neustadter: Yeni oyuncular alıp eskilerinden kurtuldular

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen Rus asıllı Alman stoper Roman Neustadter, sarı-lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamadığını söyledi.

32 yaşındaki futbolcu, "Ben de herkes gibi izolasyondayım. Ailem İstanbul'da, onlarla görüntülü konuşuyoruz. Onların yanına çok özlediğim İstanbul'a gelecektim ama hem gittiğimde hem de Rusya'ya geri döndüğümde 2 kez 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacağım için gelemedim.'' ifadelerini kullandı.

''YENİ OYUNCULAR ALIP ESKİLERİNDEN KURTULMAK İSTEDİLER''

Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili de konuşan Neustadter, Ersun Yanal'ın kendisini oynatmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu durumun teknik adamın kararı olduğuna vurgu yapan savunmacı, ''Takımın patronu hocadır. Kimin oynayıp oynamayacağına o karar verir. Onunla birkaç konuşmamız oldu. Onun kararıydı, beni oynatmadı. Serdar ve Sadık'ı transfer etti. Çalıştım, önümdeki oyunculara daha iyi olmaları için baskı yarattım. Bana ihtiyaç olduğunda oradaydım. Fenerbahçe için doğru bir zaman değildi. Kötü bir dönem geçirdik. Kulüp değişim istedi. Yeni oyuncular alıp eskilerinden kurtulmak istediler.'' dedi.