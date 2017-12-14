Neustaedter: Bayern Münih'in İstanbul'da işi zor

Roman Neustaedter, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın atmosferinin zorlu olduğunu söyledi.

Neustaedter, Alman Sportbild dergisine verdiği röportajda, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın Alman ekibi Bayern Münih ile eşlemesini değerlendirdi.

BUNDESLİGA'DA BÖYLE BİR ATMOSFER YOK

“Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak. Münihliler için iyi bir kura mı?” şeklindeki soruya Neustaedter, “Ben bunu böyle görmüyorum. Bayern Münih ikinci maçı Vodafone Park’ta oynayacak. Beşiktaş’ın atmosferi gerçekten zorlu. Çok gürültülü olabiliyor. Bundesliga’da böyle bir şeyi bilmiyorsun.” dedi.

Neustaedter, bunun yanı sıra Beşiktaş’ın Quaresma, Pepe ve Babel gibi uluslararası deneyime sahip oyunculara sahip olduğunu kaydetti.