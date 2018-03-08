New Orleans Pelicans rekorunu egale etti

Son dönemin formda ekibi New Orleans Pelicans, deplasmanda Sacramento Kings'i 114-101 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı ve bu alanda kulüp rekorunu egale etti.

Sezonun 38'inci galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Nikola Mirotic 26 sayı ve 10 ribaunt, Jrue Holiday 23 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol üstlendi. Takımın all-star oyuncusu Anthony Davis ise 17 sayı kaydettiği karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı yarıda bıraktı. Bu sezon 45'inci kez kaybeden Kings'te en skorer oyuncular, 20 sayıyla Buddy Hield ve 19 sayıyla Zach Randolph oldu.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Utah Jazz: 84-104

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 119-121 (uzatmalarda)

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 119-110

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 99-110

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 101-114

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 108-113

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 108-1