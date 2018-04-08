New Orleans Pelicans, Warriors'ı devirdi

Play-off umutlarını sürdüren New Orleans Pelicans, deplasmanda Golden State Warriors'u 126-120 yenerek ilk 8'e kalmak için avantaj sağladı.
Pelicans'ta gecenin yıldızı Anthony Davis 34 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 4 blokla oynarken, Nikola Mirotic 28 sayı, 6 ribaund, Jrue Holiday 25 sayı, 5 ribaund, ile mücadele etti.
JaVale McGee ve Zaza Pachulia'nın oynamadığı maçta Golden State Warriors'ta Kevin Durant 41 sayı, 10 ribaund, 5 asistle takımını ayakta tuttu. Stephen Curry'nin yokluğunda ilk beşte oynayan Quinn Cook 21 sayı, 7 asist, Klay Thompson 18 sayı, 4 ribaund üretti. Draymond Green ise 11 sayı, 10 ribaund, 9 asistie oynadı ve 1 asistle triple double