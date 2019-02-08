New York Knicks Enes Kanter ile yollarını ayırdı

Spor kanalı ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.
Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.
KANTER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.