Newcastle, M.City'nin sahibine satılıyor

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'in sahibi Mike Ashley'in, kulübü 350 milyon sterlin karşılığında Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'un kuzeni Şeyh Khaled bin Zayed Al Nehayan'a satma aşamasında.

SunSport'da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl 2 milyar sterlin karşılığın Liverpool'u alma yönündeki teklifi reddedilen Şeyh Khaled, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United'ı satın almaya hazırlanıyor.

12 yıldır kulübün başında olan Mike Ashley ile 350 milyon sterlin karşılığında anlaştığı ifade edilen Şeyh Khaled'in kulübü satın almasından sonra ilk olarak teknik direktör Rafael Benitez ile sözleşme yenilemesi ve Manchester City örneğinde olduğu gibi kulübü ileriye götürecek büyük bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Mike Ashley 2008 yılında, kulübün satışı konusunda Şeyh Mansour'a ile bir görüşme gerçekleştirmiş, tarafların anlaşamamasının ardından Şeyh, Manchester City'i satın almıştı.

İnşaat, enerji, sanayi, emlak, teknoloji, ticaret ve finansal hizmetler konusunda yatırımları olan 61 yaşındaki Şeyh Khaled, Birleşik Arap Emirlikleri Yelken ve Kürek Federasyonu'nun başkanı durumunda. Son İngiltere Ligi şampiyonluğunu 1926-27 sezonunda kazanan Newcastle United'ın, 1968-69 sezonundan bu yana bir kupası bulunmuyor.