Newcastle United, Araplara satıldı

Daha önce Manchester United'ı almak için girişimlerde bulunduğu konuşulan Prens Selman, 3 milyar poundluk teklifine rağmen reddedilince gözünü bir başka İngiliz ekibine dikmişti.

Newcastle United'ı satın almayı hedefleyen Selman ile kulüp yetkilileri tarafından yapılan görüşmeler sona erdi.

ANLAŞMAYA VARDILAR

Öncesinde Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley'e 300 milyon poundluk (2.5 milyar TL) bir teklif yapan Araplar, yanıt bekliyordu.

The Times'ta yer alan habere göre, aylar süren görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.

Görüşmelerin ardından 300 milyon pounda (2.5 milyar TL) el sıkışıldı ve Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu oldu.

''GERİ DÖNÜŞÜ YOK''

Görüşmelerde bizzat bulunduğu bilinen bir kaynak ise açıklamasında ''Artık iki taraf için de geri dönüş yok, anlaşma tamam.'' ifadelerini kullandı.

Satın alma işleminin tamamlanması için ise 3 haftalık bir sürece ihtiyaç var.