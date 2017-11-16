Newcastle United Cenk için geliyor

Bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle Beşiktaş’ın öne çıkan isimlerinden olan Cenk Tosun, transferin gözdesi haline geldi. Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan Cenk için en somut adımları Newcastle United atmaya devam ediyor.

2 MAÇTA İZLEYECEKLER

A Milli Takımın Arnavutluk maçını tribünden takip eden Newcatle United transfer sorumlusu Steve Nickson, Beşiktaş’ın Akhisarspor ve Porto maçlarını da tribünden Cenk’i takip edecek. İngiliz ekibi, menajer Rafael Benitez’in isteği doğrultusunda 26 yaşındaki oyuncu için sezon başında da teklifte bulunmuş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Devre arasında siyah beyazlı kulübe yeni teklif sunmaya hazırlanan Premier Lig temsilcisi Beşiktaş ile anlaşmaya çalışacak. Newcastle United’in yanı sıra İngiltere’de Crystal Palace, sezon başında 11 milyon Pound’luk resmi teklif yapmıştı.

Ayrıca Tottenham Hotspur, Arsenal, Sevilla, Atletico Madrid ve Lazio’nun Cenk ile ilgilendiği Avrupa basınında geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Geçen sezon 47 maçta 24 gol-5 asistlik performans gösteren Cenk, bu sezon görev aldığı 15 karşılaşmda 10 gol atarken, 2’de asist yaptı.