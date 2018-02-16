Newcastle United Rodrigues'i istiyor

Devre arası transfer döneminde Badou Ndiaye’nin Stoke City’e gidişine engel olamayan Galatasaray’ın az kalsın bir yıldızını daha elinden kaçırmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

TERİM ENGELLEDİ

Özellikle bu sezon hem Tudor hem de Fatih Terim döneminde oynadığı futbolla göz dolduran, Süper Lig’de son 5 haftada 2 gol 3 asist yapma başarısını gösteren Garry Rodrigues’in Newcastle’ın kapısından döndüğü belirtilirken, oyuncunun transferine Fatih Terim’in engel olduğu ifade edildi.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Premier Lig’de kötü haftalar geçiren ve devre arası transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Rafa Benitez’in Garry Rodrigues’i çok istediği, İngiliz kulübün 8 milyon Euro karşılığında Hollandalı yıldızı transfer etmek için Galatasaray’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

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Badou Ndiaye’nin gidişinden sonra Garry için 8 milyon euroluk teklifi reddeden ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına mani olan Fatih Terim’in bu konuyu yönetimle ve oyuncuyla konuşarak hallettiği öğrenilirken, transfer için sezon sonunun beklendiği bildirildi.

Kalan haftalarda daha iyi işler çıkarması beklenen Garry için Galatasaray’ın en az Ndiaye kadar bonservis ücreti talep edeceği anlaşılırken, 2017-18 sezonunun kapanmasının ardından Rodrigues’in taliplerinin daha da fazla artacağı tahmin ediliyor.