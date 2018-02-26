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Newcastle United Rodrigues'i istiyor

Rodrigues'i yakından takip eden Newcastle United'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için 13 milyon poundu gözden çıkardığı öğrenildi.

Newcastle United Rodrigues'i istiyor
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Newcastle United, geçtiğimiz ay Garry Rodrigues için G.Saray'a 7 milyon poundluk (8 milyon euro) bir teklif yapmıştı.

Fakat sarı kırmızılı ekip, Ndiaye'nin ardından yaşanacak bir ayrılığın daha takımı şampiyonluk yolunda olumsuz etkileyeceğini düşünerek Newcastle'dan gelen teklfi reddettmişti.

BURSA MAÇINDA HAYRAN KALDILAR

G.Saray'ın bu kararına  rağmen vazgeçmeyen Newcastle, cuma akşam sarı kırmızılı ekibin Bursaspor'u 5-0 yendiği ve Rodrigues'in mükemmel bir performans gösterdiği maça gözlemci yolladı. Yıldız oyuncunun performansına hayran kalan İngilizler teklif edilecek rakamı arttırmaya karar verdi.

13 MİLYON POUNDU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın Rodrigues için en az 13 milyon pound (14.8 milyon euro) istediği ve Newcastle'ın da bu rakama yakın bir teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray, Garry Rodrigues'i sezon başında PAOK'tan 3 milyon pounda transfer etmişti.

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