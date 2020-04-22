Newcastle United satıldı, Premier Lig karıştı

Bilindiği üzere Suudilerin arkasında olduğu ve Prens Muhammed bin Selman tarafından kontrol edilen "Kamu Yatırım Fonu", Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley'le kulübün satın alınması konusunda anlaşmıştı.

The Times'ta yer alan habere göre beIN Sports, Premier Lig'e ve 20 kulübe satın almayı engellemek için çağrıda bulundu, hatta mektup gönderdi.

LİGİN KALİTESİ DÜŞER

Katarlılar, Suudilerin Premier Lig'e dahil olmasının ligin kalitesini uzun dönemde düşüreceğini belirtirlerken ayrıca, Suudi Arabistan devlet yayın sağlayıcısı Arabsat'a Premier Lig tarafından açılan davaların da sonuçsuz kaldığı vurgulandı.