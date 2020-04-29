Newcastle'ın ilk seçeneği Pochettino

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana kulüpsüz olan ve son olarak Tottenham'da çalışan Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino, Sky Sports'un verdiği habere göre Newcastle United'da çalışmaya oldukça sıcak ve hevesli bakıyor.

POCHETTİNO İÇİN 19 MİLYON STERLİN

Haberde; Newcastle United'ın, Pochettino için yıllık 19 milyon sterlin ödemeyi kabul ettiği de dile getirildi.

İngiliz medyasına göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki yatırım fonu, Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığında satın almıştı.