Neymar 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Ligue 1'in son şampiyonu PSG, Brezilya'nın Copa America öncesi Katar ile yaptığı hazırlık maçında ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 4 hafta sahalara dönemeyeceğini duyurdu.

PSG açıklamasında; "Sakatlığın tedavisi fonksiyonel bir terapi ile gerçekleştirilecek. Oyuncumuzun dört hafta içinde takıma katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın 2-0 galip olarak tamamladığı maçında 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Neymar, doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkartılmıştı.

27 yaşındaki yıldızın yerine, Chelsea'den Willian kadroya dahil olmuştu. Brezilya, Copa America kapsamındaki ilk maçında 15 Haziran Cumartesi TSİ 03.30'da Bolivya ile karşılaşacak.