Neymar 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Neymar, Brezilya ile Nijerya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmış ve 12. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan PSG ise, "MR'i çekilen Neymar ile ilgili son kontroller yapıldı ve tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

Ayak sol uyluk kasında 2. derecede zorlanma tespit edilen Neymar'ın sahalara dönüşünün ise 4 haftayı bulacağı ifade edildi.

BRUGGE MAÇINDA YOK

Buna göre Neymar'ın 11 Kasım'dan önce sahalara dönmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçları ve ligdeki Nice, Marsilya, Dijon ve Brest maçlarını kaçıracak.