Neymar'ın ailesinin ilginç aşk hayatı

Brezilya, bugünlerde PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın ailesini konuşuyor...

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış ve Neymar ile eski eşinden tebrik mesajı almıştı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu ilişkinin kısa sürdüğü öğrenildi. İlişkinin bitme nedeni ise Ramos'un, Nadine'yi aldatması.

NEYMAR'IN AŞÇISIYLA YAKALANDI

Brezilya basını, Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un Brezilyalı futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği an onu evden attığını yazdı.

RAMOS'UN ESKİ SEVGİLİSİ: BİSEKSÜELDİ

Tiago Ramos'un biseksüel olduğunu belirten Brezilya medyası, Ramos'un eski sevgilisiyle de bir röportaj gerçekleştirdi.

PR danışmanı olan Irinaldo Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi." dedi.