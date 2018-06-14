Neymar: Almanya'dan intikam istiyorum

Brezilya'nın dünyaca ünlü süperstarı Neymar, 2014 Dünya Kupası'nın en ünlü maçı olan 7-1'lik Brezilya-Almanya maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Neymar, "Benim de oynayacağım şekilde o maçın tekrar oynanmasını çok çok isterim. Ben oynasaydım, o maç daha farklı sonuçlanırdı. Bundan eminim. Kader böyle istedi ve ben de kabullendim. Yine de benim için kabullenmek çok zordu." dedi.

"ALMANYA İLE GERÇEK BİR İNTİKAM MAÇI OLACAK"

7-1'lik maçın bıraktığı acıyı anlatan Brezilya'nın 10 numarası, "Tüm Brezilyalılar için büyük bir yıkımdı. Benim için de öyle. Hepimiz kırılmıştık ve her birimiz utanmıştık. Ülkemizdeki başarı beklentisi ve baskısı da bir insanın taşıyabileceğinden fazlaydı. Fakat, Almanya da harika bir takımdı." diyerek sözlerini sürdü.

Almanya ile bu Dünya Kupası'nda karşılaşmak istediğini söyleyen Neymar, "Bu kez gerçek bir intikam maçı olacak." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN DAHA AZ ÖDENMESİNİ İSTERDİM"

Dünyanın en pahalı oyuncusu olmasıyla ilişkin gelen soruya yıldız futbolcu, "Benim için bir gurur değil. Bana soracak olursanız, benim için daha az bonservis ödenmesini isterdim." diyerek sözlerini noktaladı.