Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, eşinden ayrıldıktan sonra Neymar'ın da arkadaşı olan 22 yaşındaki Tiago Ramos isimli bir gençle aşk yaşamaya başladı.

53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos, ilişkisini instagram hesabından duyurdu.

''ÇOK MUTLU OL ANNE''

28 yaşındaki Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenerek, ''Çok mutlu ol anne, seni seviyorum.'' yorumunu düştü.

Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafı beğenen isimler arasındaydı.

Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmıştı. O tarihten sonra ilk kez bir ilişki yaşayan Nadine, 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı.