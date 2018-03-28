Neymar'ın son durumu

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, takımının Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanarak büyük bir üzüntü yaşamıştı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunan yıldız futbolcu, yaptığı son paylaşımla hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.

DÜNYA KUPASINA HAZIR OLMAK İSTİYOR

Sakatlanan ayak bileğinin son hâlini Instagram hesabı aracılığıyla yayınlayan Neymar'ın bu paylaşımı Brezilyalıları kaygılandırırken PSG'nin yıldızı, Dünya Kupası'na hazır olmak için elinden geleni yaptığını belirtti.