Neymar, Barça'ya gitmek için izin istedi

PSG ile Neymar arasındaki kriz derinleşiyor. Brezilyalı futbolcu, eski takımı Barcelona'ya dönmek istiyor.

LEONARDO İLE 3 SAAT TOPLANTI

1 hafta gecikmeli olarak Fransa'ya dönen Neymar, ilk iş olarak sportif direktör Leonardo ile görüştü.

İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre, Neymar ile Leonardo arasındaki toplantı 3 saate yakın sürdü. Brezilyalı yıldız, Fransız sportif direktöre Barcelona'ya transfer olmak istediğini belirterek, ayrılmak için izin istedi.

PSG ile köprüleri atan Neymar'ın son günlerde Barcelona ile ilgili dikkat çeken sosyal medya paylaşımları oldu.

FRANSIZLARI KIZDIRAN HAREKETLER

Tecrübeli futbolcu, Barcelona formalı fotoğrafını paylaşmasının yanı sıra, "Kariyerinin en unutulmaz maçı hangisi?" şeklindeki soruya "Barcelona formasıyla PSG'yi 6-1 yendiğimiz maç" cevabını verdi. Neymar'ın bu tavırları Fransız futbolseverleri oldukça kızdırdı.

PSG'den ayrılmak istediğini bugün kulübe ileten 27 yaşındaki oyuncunun, bireysel antrenman yaptığı sıradaki mutsuz hali de dikkat çekti.

Öte yandan Barcelona'nın Neymar için PSG'ye 130 milyon euro ve 3 futbolcu önerdiği iddia ediliyor.