Neymar Barcelona yolunda

Paris Saint Germain'nden ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız Neymar'a eski kulübü Barcelona talip oldu. Brezilyalı yıldızın Barcelona'ya transferi için isteklerini Brezilya basını yazdı.

UÇUK İSTEK LİSTESİ

PSG'den yaklaşık 37 milyon euro maaş alan Neymar, Barcelona'ya dönmek için Katalan ekibinden 45 milyon euro maaş istedi. Neymar'ın transfer için istediği ücretler bununla da sınırlı değil.

Şampiyonlar ligi için bonus ücret talep eden Neymar, her kupa için ayrı bonus ve atacağı 30 gol için de ekstra para talebinde bulundu.

ÖZEL İSTEKLER

Neymar'ın transfer faturası yalnızca paradan ibaret değil.

Brezilya milli maçlarında kendini yerle atmaları, abartılı hareketleri ve tavırları ile gündeme gelen Neymar, Barcelona'dan 3 tane lüks araç, sınırsız uçak bileti, lüks ev, şoför ve üç yardımcıyı Katalanlardan talep etti.

Barcelona'nın bu talep listesine henüz nasıl bir cevap vereceği belli olmazken, Neymar'ın bu yıl kesin olarak Paris ekibinden ayrılacağı konuşuluyor.