Neymar, Barcelona'ya dönmek istiyor

Barcelona'dan 222 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında PSG'ye transfer olarak tüm zamanların en pahalı futbolcusu olan Neymar, Fransız ekibinden ayrılmak istiyor.

BARÇA'YA HABER GÖNDERDİ

İspanyol basını El Mundo'nun haberine göre, Brezilyalı futbolcu Barcelona ile gizlice irtibata geçti.

Haberin detaylarında Neymar'ın geri dönme isteğini Başkan Josep Maria Bartomeu başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine illetiği belirtildi. Neymar'ın Fransa'da mutsuz olduğu ve sezon başı da Barcelona'ya dönmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği iddia edildi.

Barcelona takım yetkilileri ise Neymar'ın kulübe açtığı 63 milyon euroluk davanın devam ettiğini ve bu şartlarda geri dönmesinin zor olduğunu ifade ediyor.

Yılda ortalama 40 milyon Euro kazanan Neymar’ın Fransız takımı ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.