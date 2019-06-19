Neymar: Barcelona'ya dönmek istiyorum

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu olan Neymar, Fransa'da mutsuz ve takımdan ayrılmak istiyor.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 27 yaşındaki yıldız, PSG Başkanı Nasser-Al Khelaif'e Barcelona'ya gitmek istediğini iletti.

"HİÇ AYRILMAMAM GEREKİYORDU"

Neymar, "Burada artık daha fazla oynamak istemiyorum. Hiçbir zaman ayrılmamam gereken evime geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 2013-2018 yılları arasında 186 maça çıkan Neymar, 105 gol atmış, 76 asist kaydetti. 27 yaşındaki yıldız, 5 sezonda Barça ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga, 3 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

2017-2018 sezonunun başında 222 milyon euro karşılığında dünya futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Fransız kulübüne katılan Neymar'ı, Barcelona'nın da istediği belirtiliyor.

Brezilya ile Katar arasında oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Neymar, Brezilya'nın Copa America 2019 kadrosunda çıkartılmıştı.