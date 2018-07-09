Neymar, Cavani'nin yerine Suarez'i istiyor

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Fransız kulübünden yeni bir istekte bulundu.

Neymar, geçtiğimiz sezon takımda sorun yaşadığı Cavani'nin gönderilmesini yerine Luis Suarez'in alınmasını talep etti.

CAVANİ'Yİ TAKIMDAN GÖNDERİN

İspanyol Sport'un haberine göre, Paris Saint Germain Barcelona'dan Luis Suarez'i transfer etmek istiyor. Neymar tartışma yaşadığı takım arkadaşı Edinson Cavani'nin PSG'den ayrılmasını istiyor. Geçtiğimiz yıl aralarında geçen bir tartışmadan beri, ilişkileri hiç düzelemedi.

PSG'de en büyük yıldızı olan Neymar'a desteklerini göstermek için ve takımda birliktelik sağlamak adına, Cavani'yi satışa çıkardığı söyleniyor. Cavani'ye talip olan bir sürü kulüp var, bunların başında Napoli geliyor.

NEYMAR'LA İYİ ANLAŞTIĞI İÇİN SUAREZ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cavani'nin yerine de bir başka Uruguaylı golcü, Luis Suarez düşünülüyor. Çok gol atan ve hırslı bir oyuncu olmasıyla dikkat çeken Luis Suarez'in takımın yeni 9 numarası olması için her kritere uygun olduğu kaydedildi. En önemlisi, Suarez'in Neymar ile ilişkisinin çok iyi olması.

BU SEZON ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Brezilyalı yıldız Neymar, önümüzdeki sezon büyük bir patlama yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık ve bununla birlikte kaçırdığı lig ve önemli Şampiyonlar Ligi maçlarının yanında Dünya Kupası'ndan elenmesi genç yıldızın itibarını zedeledi.

Bu sezonki performansının ardından Ballon d'Or'adayı olması bile beklenmiyor. Ancak Neymar'ın başından beri PSG'ye transfer olmasının sebebi Ballon d'Or'u kazanmaktı. Bu sezon Suarez ile iyi bir ikili olup, bu ödülü kazanmak içini şansını yükseltmek istiyor.