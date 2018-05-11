Neymar: Dönememe korkusu yaşıyorum

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar, Brezilya'nın efsane futbolcuları arasında yer alan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'ya röportaj verdi.

DÖNEMEME KORKUSU YAŞIYORUM

Sakatlığını atlatıp 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı forması giymek istediğini belirten Neymar, ''Sakatlığım iyiye gidiyor. Yürümeye başladım. Ama dönemeyeceğim korkusu var. Bu korkuyu bir an önce üstümden atmam gerekiyor.'' sözlerini kullandı.

YAŞINA GÖRE DÜNYANIN EN İYİSİ

PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye öven Brezilyalı yıldız, ''Şimdiden Casemiro'ya onla karşılaşırsan peşine yapış diye uyardım. Yaşına göre dünyanın en iyisi. Gabriel Jesus, ondan bir yaş büyük. İkisi, en iyi genç futbolcular. Ama Mbappe'nin çalışmaya devam etmesi gerekiyor'' dedi.