Neymar, Dünya Kupası'na yetişecek

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1 İniesta resmen Vissel Kobe'de Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, yıllık 27 milyon dolar kazanacak.

2 Finalde cezalı duruma düşen Batuhan, maç sonu ağladı TFF 2. Lig play-off maçlarında attığı gollerle Sakaryaspor'u finale taşıyan Batuhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartla final maçında cezalı duruma düştü.

3 Fenerbahçe, Edin Visca'ya teklif yapacak Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca'yı gündemine aldı.

4 Fenerbahçe'de hedef Tim Krul Kameni'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı kaleci Tim Krul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Galatasaray'ın transfer listesi Gelecek yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroyu güçlendirmek için 4 futbolcunun transfer edilmesini istedi.

6 Quaresma Katar'a dönüyor Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Quaresma'nın gelecek sezon takımdan ayrılacağı öğrenildi. Portekizli yıldızın Katar'a dönmesi bekleniyor.

7 Trabzonspor'un hedefinde Tamer Tuna var Sürpriz bir şekilde Göztepe'den gönderilen Tamer Tuna, Trabzonspor'un teknik adam adaylarından biri oldu. Bordo-mavili elip Tuna'ya teklif götürecek.

8 Aykut Kocaman, yönetime sunacağı raporu hazırladı Fenerbahçe'de yapılacak seçim sonrası istifasını yeni yönetime iletecek olan Aykut Kocaman, gelecek sezon yapılması gerekenlerle ilgli de bir rapor sunacak.

9 Şenol Güneş'in Gökhan Töre kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1.5 sezondur yeşil sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin takımda kalmasını istedi.