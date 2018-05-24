Neymar, Dünya Kupası'na yetişecek

Brezilya Milli Takımı’nda Neymar sevinci yaşanıyor. Şubat ayında PSG’nin Marsilya ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan ve ameliyat olan yıldız futbolcu, 14 Haziran’da başlayacak 2018 Dünya Kupası’na yetişiyor.
Sakatlığı tamamen düzelen Neymar, takımla çalışmalara başladı. Fizik olarak 15 gün içinde hazır hale geleceği ifade edilen Neymar’ın, Brezilya’nın 17 Haziran’da İsviçre ile oynayacağı ilk maçta sahada olması bekleniyor.
Öte yandan Brezilya’ya Douglas Costa’dan kötü haber geldi. Adale sakatlığı yaşayan Costa’nın haziran ayında Hırvatistan ve Avusturya ile yapılacak hazırlık maçlarında forma giyip giyemeyeceği belirsiz.