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Neymar: En büyük hedefimiz Şampiyonlar Ligi

PSG’nin yıldızı Neymar, bu sezon Kiev'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yer almak ve kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

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PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar, en büyük hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

Fransız ekibinin hücum hattında Cavani ve Mbappe ile oluşturduğu verimli birlikteliğin takıma olumlu yansıdığı değerlendirmesini yapan Neymar, birbirlerine alıştıklarını söyledi.

Neymar, "Cavani ve Mbappe ile birlikte gün geçtikçe birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Umarım uğruna mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanırız. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni...” dedi.

Neymar; Cavani ve Mbappe'nin fark yaratan futbolcular olduğunu dile getirdi. PSG’nin rakip savunmaların korkulu belası olan hücum üçlüsü, bu sezon 59 gol atıp-27 asist yaptı.

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