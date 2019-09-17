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Neymar, Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden PSG'nin yıldızı Neymar, cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.

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Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup maçları, 17 Eylül itibarıyla başlıyor.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray; Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında 18 Eylül'de Club Brugge ile karşılaşacak. Fatih Terim ve ekibi, ikinci maçında 1 Ekim'de sahasında PSG'yi konuk edecek.

2 MAÇLIK CEZASI VAR

Sarı-kırmızılara PSG maçı öncesi müjdeli bir haber geldi. 

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenen PSG'de ceza alan Neymar'ın Avrupa kupalarında 3 maç ceza aldığı öğrenildi.

CAS, PSG'nin yıldızı Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık cezasını 2'ye düşürdü

Bu cezaya göre Neymar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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