Neymar, Galatasaray maçında yok

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup maçları, 17 Eylül itibarıyla başlıyor.
A Grubu'nda yer alan Galatasaray; Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında 18 Eylül'de Club Brugge ile karşılaşacak. Fatih Terim ve ekibi, ikinci maçında 1 Ekim'de sahasında PSG'yi konuk edecek.
2 MAÇLIK CEZASI VAR
Sarı-kırmızılara PSG maçı öncesi müjdeli bir haber geldi.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenen PSG'de ceza alan Neymar'ın Avrupa kupalarında 3 maç ceza aldığı öğrenildi.
CAS, PSG'nin yıldızı Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık cezasını 2'ye düşürdü
Bu cezaya göre Neymar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.