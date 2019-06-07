Neymar gözaltına alındı

Tecavüz suçlamalarının ardından dünyanın gündemine oturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, ifade verdi.

Polis merkezine götürülen Neymar'ın sorgulanmadan önceki gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, ifade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği belirtildi.

ESKİ NEYMAR'DAN ESER YOK

Bir zamanlar oynadığı futbolu ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanan PSG'li futbolcu Neymar, o eski görünümüne şu sıralar oldukça uzak.

Nedeni de tecavüz suçlamaları...

Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te bir model ile birlikte olan Neymar'ın kadına tecavüz ettiği hatta şiddet uyguladığı iddia edildi. Neymar suçlamaları her ne kadar inkar etse de ortaya bu kez yatak odası görüntüleri çıktı.

YATAK ODASINDA DAYAK YEDİ

Model Najila Trindade adlı kadın ile otelde buluşan ve ilişkiye giren Neymar, aynı kadınla ikinci gece de görüştü. Ancak kadın, bu görüşmeyi kayda aldı. 7 dakika olduğu belirtilen görüntünün 30 saniyelik kısmı, önce sosyal medya ardından da haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Najila Trindade’nin oyuncuya saldırdığı görünüyor. Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor.

GERGİN NEYMAR

Bu görüntülerin ardından ünlü futbolcu, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Neymar, sekerek sorgu odasına girdi. Neymar'ın gergin halleri gözden kaçmazken, sorguda olay videonun izlendiği de ayrıca bildirildi.

PREZERVATİF KULLANMADI DİYE İSTEMEDİ

Öte yandan tecavüze uğradığını iddia eden modelden de ilk açıklama dün gelmişti. Brezilya kanalı SBT'ye konuşan Najila Trindade Mendes de Souza, Neymar'la ilişkiye girmeyi kabul ettiğini ama prezervatifi olmadığını öğrenince vazgeçtiğini anlatarak "Söylediklerime aldırış etmedi ve yapacağını yaptı. 'Dur, dur, hayır, dur' diye bağırdım." ifadelerini kullanmıştı.