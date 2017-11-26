Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

İspanya Ulusal Mahkemesi'nce açılan davada, Neymar transferinde yapılan usülsüzlük ve yolsuzluk nedeniyle Neymar ve Başkan Bartomeu hakim karşısına çıkacak.

Neymar ve Barcelona Başkanı Bartomeu

NEYMAR'A 5, BARTOMEU'YA 8 YIL HAPİS İSTEMİ

Neymar’ın haklarını elinde bulunduran DIS fonu Brezilyalı futbolcu için 5, Bartemou için 8 yıllık hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme Neymar için 2 yıl hapis artı 10 milyon Euro talebini kabul ederken, Bartomeu için istenen cezayı reddetti.

İkilinin Nisan ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.