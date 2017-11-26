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Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

Neymar'ın PSG'ye usulsüz transfer kapsamında, İspanyol mahkemesi, Brezilyalı oyuncunun 5 yıl hapsini istiyor.

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İspanya Ulusal Mahkemesi'nce açılan davada, Neymar transferinde yapılan usülsüzlük ve yolsuzluk nedeniyle Neymar ve Başkan Bartomeu hakim karşısına çıkacak.

Neymar ve Barcelona Başkanı Bartomeu

NEYMAR'A 5, BARTOMEU'YA 8 YIL HAPİS İSTEMİ

Neymar’ın haklarını elinde bulunduran DIS fonu Brezilyalı futbolcu için 5, Bartemou için 8 yıllık hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme Neymar için 2 yıl hapis artı 10 milyon Euro talebini kabul ederken, Bartomeu için istenen cezayı reddetti.

İkilinin Nisan ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

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