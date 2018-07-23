Neymar: İnsanlar tepkilerimi abartıyor

Brezilya, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na büyük umutlarla gitmiş ancak çeyrek finalde Belçika'ya 2-1 yenilerek evine dönmüştü.

Kupa öncesi büyük bir sakatlıktan çıkarak milli takıma dönen Neymar'dan Brezilyalı taraftarlar büyük bir beklenti içerisindeydi.

Ancak yıldız futbolcunun takım için yaptıklarından çok kendisine yapılan faullere verdiği abartılı tepkiler dikkat çekmişti.

TOP GÖRMEK İSTEMEDİM YAS TUTTUM

Brezilyalı futbol yıldızı, Belçika'ya 2-1 yenilerek turnuva dışında kalmalarının ardından hislerini ''Bir daha futbol oynamak istemedim diyecek kadar ileri gitmeyeceğim, ancak top görmek ya da futbol karşılaşması izlemek istemiyordum'' diye aktardı.

Neymar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yas tutuyordum, gerçekten üzgündüm, ama üzüntü geçiyor. Oğlum, ailem, arkadaşlarım var ve onlar beni bunalım takılırken görmek istemiyor. Üzgün olmak yerine mutlu olmak için daha çok sebebim var''





TEKME YEMEK İÇİN DEĞİL RAKİBİ YENMEK İÇİN GİTTİM

''İnsanlar faulü yapandan çok faule uğrayanı eleştirmek için adeta yarışıyor. Ben Dünya Kupası'na futbol oynamak, rakibi yenmek için gittim, tekme yemek için değil. Şahsıma yönelik eleştiriler abartılı. Ama koca adamım, bu türden şeylerle uğraşmaya alışığım. Tabii aynı zamanda hem hakemlik yapıp hem de futbol oynayamam ama her ikisini birden yapmak istediğim zamanlar oldu.''