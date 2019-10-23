Neymar: İstanbul'da oynamak zordur

Neymar, RMC Sport'a gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Yıldız futbolcu, "Paris Saint-Germain'deki hayatımdan mutluyum. Kendimi Paris'in başarılarına adamış durumdayım. Ben bir profesyonelim. Paris'in her şeyi, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için elimden gelen her şeyi vereceğim." ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

İlk 3 maçta cezalı olması nedeniyle oynayamayan Neymar, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdikleri performansla ilgili olarak, "Galatasaray maçını evden izleyebildim. Takımımız çok iyi oynadı. İstanbul'da oynamak zordur. Çok özel atmosferler oluyor. Özellikle, o maça inanılmaz bir atmosfer vardı. Ancak, iyi oynadık, golü attık ve 3 puanı aldık. Bence en önemlisi buydu" dedi.