Neymar Kosta Rika maçında oynayamayacak

Dünyanın en büyük organizasyonunda heyecan her geçen gün artıyor. Favori takımların puan kayıpları ise dikkat çekiyor. İspanya, Arjantin ve Almanya'nın ardından Brezilya da ilk maçını kazanamadı.

İSVİÇRELİLER NEYMAR'A NEFES ALDIRMADI

Coutinho ile Zuber'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçta Neymar'a yapılan sert müdahaleler öne çıktı. Brezilyalı yıldıza, başta Behrami olmak üzere İsviçreli futbolculardan sıkı markaj uygulandı. Ancak zaman zaman sertleşen maçta Neymar zor anlar yaşadı.

KOSTA RİKA MAÇINDA OYNATILMAYACAK

Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen Neymar'a takımda şans veren Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin, Neymar'ı daha büyük bir sakatlıktan korumak için Kosta Rika maçında yedek soyundurması bekleniyor.

Öte yandan maçtan sonra kendisine yapılan sert müdahaleler hakkında konuşan Neymar, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Tek yapmam gereken futbol oynamak ya da bunu yapmaya çalışmak. Hakemler faulleri görmek için var. Sanırım bu durum gittikçe normalleşecek. Ama futbolun içinde olan bir şey bu" dedi.



