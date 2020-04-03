Neymar lüks evinde karantinada

Fransa'da koronavirüs salgınının artması nedeniyle ülkesi Brezilya'ya dönen Neymar'ın keyfi yerinde.

Brezilyalı futbolcu, 2016 yılında 7 milyon sterline satın aldığı evde vakit geçiriyor.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya alan 28 yaşındaki futbolcunun lüks evinde yok yok...

HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR

Evde, helikopter pisti ve tenis kortunun yanı sıra spor salonu, sauna, spa, jakuzi ve masaj odası gibi çok sayıda yer bulunuyor.

Ayrıca Neymar'ın evinde 3000 şişelik şarap mahzeni de var.

İşte 'rüya ev'den kareler: