Neymar maaşına zam istedi

Son dönemlerde Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Brezilyalı yıldız Neymar, PSG yönetiminden maaşının artırılmasını talep etti.

Fransız devi PSG'de Neymar krizi devam ediyor. Paris Saint Germain'de mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Brezilyalı futbolcu son olarak Marsille maçında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

BREZİLYA'DA MADRİDLİ YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Durumu ciddi olan Neymar amleiyat olmak ve kısa sürede sahalara dönebilmek için ülkesi Brezilya'ya gitti. Yıldız futbolcunun ülkesinde Real Madridli yöneticilerle görüştüğü dedikoduları İspanyol basınında yer almış ve bunun üzerine PSG'li başkanı devereye girmişti.

Kulüp yöneticisiyle birlikte Brezilya'ya giden Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcuyu ziyaret ederek görüşme yaptı.

HAFTALIK MAAŞINA ZAM İSTEDİ

Neymar yöneticilerle yaptığı görüşmelerde maaşına zam istedi. İngiltere'de yayım yapan The Times gazetesinin haberine göre Neymar, PSG’de kalmak için kulüp yönetiminden haftalık 1.3 milyon euro istedi.

PSG ile 2022 yılına kadar sürecek olan sözleşmesi bulunan Neymar, Fransız ekibinden haftalık 750 bin euro kazanıyor.