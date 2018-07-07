Neymar maç sonu ağladı

Dünya futbolunun en başarılı ülkesi olan Brezilya, 2002'den beri şampiyonluğa hasret kaldı.

Evinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya yarı finalde 7-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Sambacılar, bu kez çeyrek finalde Belçika engeline takıldı. 2-1 kaybedilen maç sonrası Neymar ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

BREZİLYA'DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Kariyerindeki ikinci Dünya Kupası'nı oynayan ve Pele'nin varisi olarak gösterilen Neymar, takımını bir Dünya Kupası'nda daha final göremeden turnuvadan elendi.

Dünya Kupası'nda geride kalan maçlarda kendisini yere attığı için sık sık eleştirilen Neymar'ın grup maçlarında toplamda 14 dakikayı yerde geçirdiği kaydedilmişti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise Brezilya cephesi adeta yıkıldı. Neymar, Marcelo gibi yıldızlar gözyaşlarını tutamadı.

Tribünden maçı takip eden taraftarların da yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı.