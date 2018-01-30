Neymar, Messi ve Ronaldo gibi olmak istiyor

Sezon başında 222 milyon euroya futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, Ronaldo ve Messi'ye olan hayranlığını gizlemedi.

RONALDO VE MESSİ'YE SAYGI DUYUYOR

Adı bir süredir Real Madrid'le anılan Brazilyalı yıldız, eflantun-beyazlılarda forma giyen Ronaldo'ya büyük bir saygı duyduğunu söyledi.

Kendisinin ileride Ronaldo gibi tarih yazan bir futbolcu olmak istediğini belirten Neymar, Barcelona'da uzun süre birlikte forma giydiği Messi'yi de unutmadı.

TÜM FUTBOLCULAR ONLAR GİBİ OLMAK İSTİYOR

Kendisinin Messi'nin gölgesinden kurtulmak için PSG'ye transfer olduğu iddia edilen Neymar, Arjantinli dünya yıldızına da büyük hayranlık besliyor.

Tüm futbolcuların hayalinin Ronaldo ve Messi gibi olmak istediğini söyleyen Neymar "Cristiano Ronaldo'yla birbirimize çok benziyoruz. Ona büyük saygı duyuyorum. Tarih yazmış bir oyuncu. Cristiano ve Messi dışındaki tüm futbolcuların tek hayali onlar gibi olabilmek." dedi.