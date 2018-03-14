Neymar, PSG'de kalacak

Sezon başında 222 milyon euro gibi rekor bir bedelle Paris Saint-Germaın’e transfer olan Neymar’ın adı son dönemde Real Madrid ile anılıyor. İspanyol basını, eflatun beyazlı ekibin sponsor desteğiyle Neymar’ı kadrosuna katabileceği yönündeki iddiaları gündeme getiriyor.

Yaşadığı sakatlığın ardından ülkesinde ameliyat olan Neymar ise; şimdilik kendisini dedikodulardan uzak tutuyor. Paris Saint-Germain kulübünün başkanı Nasser el Halefi, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Neymar’ı Brezilya'da ziyaret etti.

Burada oyuncuyla bir araya gelen el Halefi, Neymar’ın aynı zamanda menajerliğini de üstlenen babasıyla görüşme yaptı. Neymar’ın babası görüşmenin ardından oğlunun geleceğinin Paris Saint-Germain’de olduğunu söyledi. Paris kulübünün başkanı el Halefi de, Brezilyalı oyuncunun sahalara dönmek için son derece motive gördüğünü dile getirdi.